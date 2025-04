Ginosa, Galante e Parisi: “Centro Salute Mentale operativo, nessuna chiusura”

«Il Centro di Salute Mentale di Ginosa continua a essere pienamente operativo, nessuna interruzione del servizio». È quanto dichiarano congiuntamente Marco Galante, consigliere regionale del M5S, e Vito Parisi, sindaco di Ginosa, smentendo le voci circolate nei giorni scorsi su una presunta sospensione dell’ambulatorio per carenza di personale.

Galante precisa di aver contattato immediatamente il commissario straordinario della ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, che ha smentito qualsiasi decisione in tal senso, confermando telefonicamente – e poi con nota ufficiale – che il servizio di presa in carico e cura dei pazienti non è mai stato interrotto. «Prima di diffondere allarmismi ingiustificati sarebbe stato opportuno confrontarsi con l’ASL. Purtroppo, per qualcuno la campagna elettorale conta più della salute dei cittadini», ha sottolineato Galante.

Il sindaco Parisi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione: «Ginosa ha un rapporto storico con questo servizio, tanto che il Comune ha messo a disposizione un immobile per migliorarne la funzionalità. La salute mentale è una cosa seria, non materia per la propaganda». Entrambi confermano l’impegno a rafforzare i servizi sanitari sul territorio.

