Monopoli, Vitale diventa over: futuro in biancoverde a rischio

E’ stato l’uomo più utilizzato da mister Colombo, una delle non poche note liete della stagione biancoverde, ma il suo futuro al momento rimane abbastanza incerto: le strade di Samuele Vitale e del Monopoli potrebbero non incrociarsi più, nonostante un’annata sportiva – quella appena terminata – condotta su livelli altissimi. 3420 minuti trascorsi in campo sui 3420 minuti a disposizione della squadra pugliese tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff. Il rendimento? Oltre ogni aspettativa. Lo dicono i numeri, che parlano di un qualcosa come quattordici clean sheet complessivamente racimolati, lo confermano le sensazioni offerte da un estremo difensore rivelatosi – a parte rare eccezioni – quasi sempre affidabile. Se il Gabbiano ha chiuso la regular season con la miglior difesa del Girone C di Serie C, con appena 25 reti incassate, parte del merito va attribuita anche a lui.

Alla soglia dei 23 anni il portiere bolognese ha probabilmente vissuto la stagione della consacrazione, la prima da vero protagonista tra i professionisti. Approdato in terra monopolitana nell’estate del 2023, nel primo anno non aveva mai trovato spazio finendo più indietro nelle gerarchie rispetto a Perina, Gelmi e Dalmasso. Poi, nella scorsa estate, in corrispondenza con il ritorno di Colombo, ecco la svolta attesa, con la titolarità presa ad agosto e mai più lasciata. Tutto bello e vero, ma con un grande però: essendo un classe 2002, Vitale nel prossimo campionato diventerà un over e questo rappresenta un grande ostacolo per una società che tra i pali vorrebbe continuare ad affidarsi a un under. E’ per questo che il suo contratto, in scadenza a giugno del 2025, potrebbe non essere rinnovato. Difficile che possa accontentarsi di fare la riserva a un collega di reparto più giovane, più percorribile – al massimo – la strada di un cambio di strategia del club che comunque resta tutto da valutare.

