Manduria, arrestato 30enne: reiterate violazioni e droga in casa

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di Manduria, eseguendo un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il giovane è stato ritenuto recidivo nelle violazioni delle prescrizioni legate alla misura di polizia che gli era stata concessa. L’ultimo episodio, avvenuto lo scorso 2 maggio, ha portato alla sua denuncia in stato di libertà per presunta detenzione di droga a fini di spaccio.

Quel giorno, gli agenti del Commissariato di Manduria, insospettiti da un’uscita repentina dell’uomo dal suo domicilio, hanno fatto irruzione nell’appartamento. All’interno, nascosti in un armadietto e contenuti in un borsello, hanno trovato alcune dosi di hashish e cocaina, oltre a 30 euro in banconote di piccolo taglio, compatibili con un’attività di spaccio.

Il 30enne era già stato più volte segnalato per la violazione delle regole imposte dall’affidamento in prova. In esecuzione del provvedimento restrittivo, è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

