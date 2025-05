Ex Ilva Taranto: niente streaming, operai bloccano statale per protesta

Circa duecento lavoratori e rappresentanti sindacali dell’Ex Ilva di Taranto hanno inscenato una protesta bloccando il traffico sulla statale che collega la città a Bari, nei pressi della sede direzionale dello stabilimento siderurgico.

Alla base del gesto, l’impossibilità di seguire in diretta la riunione tra il governo e le organizzazioni sindacali, in corso a Palazzo Chigi, relativa al futuro di Acciaierie d’Italia.

“La riunione è iniziata”, ha annunciato un delegato sindacale, rivolgendosi ai presenti con un megafono da un ponte sopraelevato. “Il link che ci hanno inviato per seguire il collegamento risulta errato. Il governo ci prende in giro e noi non vogliamo più essere presi in giro”.

A quel punto, i manifestanti hanno deciso di procedere con il blocco della strada, spiegando che l’azione sarebbe durata fino al ripristino del collegamento. La manifestazione si è svolta sotto il controllo delle forze di polizia, che hanno garantito la sicurezza dell’area.

