Barletta, chiusura per cinque ristoranti: ordinanza del sindaco

Cinque ristoranti nel centro storico di Barletta sono stati costretti alla chiusura a seguito di ordinanze firmate dal sindaco Cosimo Cannito. I provvedimenti, disposti dopo i controlli della polizia Locale, arrivano in seguito al mancato rispetto di una precedente diffida. Non essendo stata effettuata la necessaria regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, il sindaco ha ordinato la chiusura immediata degli esercizi, in linea con le normative previste.

“Invitiamo tutti gli operatori del settore a rispettare scrupolosamente le normative in materia di dehors”, hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Dileo. “È fondamentale rispettare le autorizzazioni, i limiti di occupazione e le disposizioni vigenti per garantire sia la sicurezza che il decoro urbano. Chiediamo pertanto a tutti di controllare regolarmente la conformità delle proprie attività e di mettersi in regola se dovessero emergere irregolarità. La Polizia Locale e gli uffici competenti sono a disposizione per fornire chiarimenti e supporto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author