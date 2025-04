Fiera San Lazzaro, tradizioni che si rinnovano

Devozione popolare antica e intramontabile, un rito che si rimnova. L’appuntamento dei leccesi per prepararsi alla benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo è la Fiera di San Lazzaro, nell’omonimo quartiere. Ci trovi di tutto: dall’oggettistica, agli accessori per la casa, alla scapece, la cupeta, le stoviglie di terracotta e i dolciumi artigianali. Ma immancabili sono le mani che intrecciano i fili di palma realizzando composizioni uniche che rimandano alla vigilia della Pasqua e ad acquistarle per pochi euro portano nelle nostre case i colori della primavera e della rinascita

intv

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author