Taranto, Filippetti (PD): “Il PSI nasconde l’alleanza con la Lega”

La segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto, Anna Filippetti, attacca duramente il Partito Socialista Italiano, accusandolo di negare l’evidenza dell’alleanza con la Lega nella coalizione che sostiene la candidatura di Walter Tacente.

«Chiediamo al PSI almeno il buon gusto di dire la verità – afferma Filippetti – sono in coalizione con la Lega Nord, sotto un simbolo civico che quel partito ha già usato in altre città, come Bari». La segretaria dem si interroga su come gli eredi storici di figure come Nenni, Turati e Pertini possano giustificare la scelta di allearsi con la Lega di Matteo Salvini.

«Siamo incompatibili a ogni livello con chi vuole dividere l’Italia e promuove l’autonomia differenziata, un progetto che penalizza il Sud – prosegue –. Il PSI ammetta di far parte di una coalizione in cui il principale azionista politico è la Lega. Sono stati proprio i leghisti a indicare Tacente come loro candidato».

Filippetti chiude con un affondo al segretario nazionale socialista Enzo Maraio: «Come potrà salire sui palchi con Salvini? È la domanda che si pongono i cittadini di Taranto e i socialisti autentici».

