Rifiuti, Fareambiente: “Capitanata non diventi nuova Terra dei Fuochi”

Fareambiente Puglia lancia l’allarme sull’aumento dell’abbandono incontrollato di rifiuti nel territorio della Capitanata, con particolare preoccupazione per i materiali provenienti da fuori regione. Un fenomeno che, secondo l’associazione ambientalista, potrebbe trasformare l’area in una nuova “Terra dei Fuochi”, con gravi conseguenze per l’ambiente, la salute pubblica e l’economia locale.

«Contrastare i crimini ambientali è ormai una priorità – si legge in una nota – e per questo esprimiamo soddisfazione per l’interessamento della senatrice Anna Maria Fallucchi di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione parlamentare sul tema, chiedendo al Governo di aumentare la vigilanza e prevedere pene specifiche per chi inquina, oltre allo stanziamento di fondi per le bonifiche più urgenti».

Fareambiente richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di difendere un bene comune come l’ambiente, minacciato da soggetti criminali senza scrupoli. «Non possiamo permettere che il Tavoliere, e con esso tutta la Puglia, diventi teatro di azioni illegali che danneggiano il territorio e i cittadini. Servono controlli, fondi e una strategia condivisa per tutelare il nostro patrimonio naturale».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts