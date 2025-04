Referendum, banchetti in piazza anche a Maglie

Le date da segnare sul calendario sono l’8 e il 9 giugno. La campagna referendaria non si ferma neanche nel Salento dove in diversi comuni sono stati organizzati banchetti informativi per convincere i cittadini a preoararsi per andare e raggiungere dunque il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto. Cinque i quesiti: l’abrogazione della disciplina relativa ai licenziamenti illegittimi del contratto a tutele crescenti; l’abrogazione della norma sui licenziamenti nelle piccole imprese; l’abrogazione parziale delle norme sui contratti a tempo determinato; l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale in caso di incidenti sul lavoro ; la modifica della disciplina sulla cittadinanza. A Maglie la Cgil ha organizzato un momento di informazione e confronto con i cittadini

