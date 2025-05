Sport e Speranza in marcia: Taranto celebra il Giubileo dello Sport

TARANTO – Un lungo corteo colorato e festoso ha attraversato ieri il cuore della città, da Piazza Garibaldi fino alla Cattedrale di San Cataldo, nella suggestiva cornice della Città Vecchia. È il Giubileo dello Sport, evento promosso dall’Ufficio Pastorale Diocesano per lo Sport e il Tempo Libero, guidato da Mons. Gino Romanazzi.

“Camminano insieme sport e speranza” è stato lo slogan che ha accompagnato atleti, associazioni sportive e cittadini durante il percorso, in un momento di condivisione che ha unito valori sportivi e spirituali. La manifestazione ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come strumento di comunità, crescita personale e speranza per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author