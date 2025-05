Fasano, per la panchina piace il ‘dezerbiano’ Luigi Agnelli

Il Fasano sta continuando a lavorare per la prossima stagione. La società del Presidente Ivan Ghilardi, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è alla ricerca di un allenatore giovane e ambizioso. Per questo nelle ultime ore ha preso consistenza l’idea Luigi Agnelli, fresco della vittoria del campionato con il Vastogirardi. Agnelli era già stato in passato nel mirino del direttore sportivo Antonio Montanaro e nelle ultime settimane aveva ricevuto diverse proposte da club importanti di Serie D.

