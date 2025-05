Andria, furto d’auto in sosta: due arresti in flagranza

ANDRIA – Nei giorni scorsi, nell’ambito della rafforzata attività di contrasto al fenomeno dei furti di autovetture coordinata dalla Questura di Andria con servizi di pattugliamento interforze “Alto impatto”, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato due andriesi intenti ad asportare un’auto in sosta. Nello specifico, l’equipaggio delle Volanti della Questura di Andria che coordinava il servizio di controllo congiunto, nel transitare in viale Ausonia, ha notato due uomini incappucciati che stavano infrangendo il finestrino di un’auto modello Range Rover.

Gli operatori sono riusciti a bloccare uno dei due soggetti, ventunenne incensurato di Andria, mentre l’altro, trentenne andriese con precedenti di polizia, è fuggito a piedi ma è stato bloccato poco dopo dai militari della Guardia di Finanza che partecipavano all’“Alto Impatto”. In seguito alle perquisizioni personali, addosso a quest’ultimo è stata rinvenuta una avanzata strumentazione tecnica capace di inibire i sistemi di allarme delle autovetture rubate. L’auto è stata recuperata e contestualmente riconsegnata al proprietario, ed è stato sequestrato il materiale utilizzato per l’effrazione. Occorre precisare che la loro posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che gli stessi non possono considerarsi colpevoli sino ad una sentenza definitiva di condanna.

