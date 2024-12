Basket B/F, Dinamo Taranto ritrova la vittoria con una super rimonta

Dopo un mese lontano dal campo, la Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto torna al PalaMazzola e lo fa nel migliore dei modi, superando il Lain Basket Fasano con il punteggio di 83-69. Un successo importante per rialzarsi dopo la sconfitta contro la capolista Catanzaro e mantenere il passo di Battipaglia in vista dello scontro diretto del 21 dicembre. Grazie a una prestazione corale e a un gioco di qualità, le ioniche hanno sfruttato il calo del Fasano nella ripresa per portare a casa due punti fondamentali in chiave campionato.

Una gara equilibrata

Il match si apre con un avvio deciso del Fasano (0-7), trascinato dai tiri dalla lunga distanza dell’ex Alice Lucchesini. Taranto reagisce subito con le iniziative di Smajic, Mastrototaro e Kolyandrova, quest’ultima determinante con una tripla e rapide azioni in contropiede che permettono alle padrone di casa di chiudere il primo quarto in vantaggio (20-19).

Nel secondo periodo l’equilibrio continua, ma è da sottolineare il ritorno convincente di Natalia Smaliuk e il contributo prezioso delle under Martelli e Molino. Il Fasano resta avanti all’intervallo lungo (40-42), grazie alla continuità offensiva di Yana Rabchuk, protagonista con una prestazione di alto livello.

La svolta nella ripresa

La Dinamo cambia passo nel terzo quarto: Smaliuk, Molino e la giovane Manco danno avvio alla rimonta, mentre una tripla di Mastrototaro allunga il distacco a +9 (54-45). Il Fasano tenta di rientrare, ma nell’ultimo periodo Taranto accelera. Ancora Mastrototaro, con un’altra tripla, ristabilisce le distanze (68-59). Nonostante gli sforzi di Lucchesini, letale dall’arco, Taranto aumenta l’intensità difensiva e chiude il match in crescendo, trascinata da capitan Gismondi e dalla solidità di Smaliuk.

Nel finale, le ragazze di coach Caricasole dominano, regalando una prestazione convincente al pubblico del PalaMazzola, già entusiasta dopo l’evento di minibasket.

Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto – Lain Basket Fasano 83-69

Parziali: 20-19, 40-42, 65-59

Taranto: Smaliuk 16, Kolyandrova 15, Mastrototaro 18, Iob 9, Smajic 4, Gismondi 7, Martelli 4, Molino 8, Manco 2. All.: Caricasole

Fasano: Postigo Lopez 3, Orosz 4, Ferraretti 7, Avenia 8, Lucchesini 22, Rabchuk 25. All.: Lovecchio

Note: Spettatori 250. Uscite per 5 falli: Postigo Lopez (Fasano). Arbitri: Conte (Brindisi), Agresta (Brindisi).

