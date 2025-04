Venezia, Di Francesco: “Non un cattivo risultato, possiamo ancora salvarci”

Al termine del match pareggiato 1-1 al Via del Mare, l’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco ha commentato così l’esito dello scontro diretto in sala stampa: “Non un cattivo risultato a mio avviso, ho pur sempre meno rammarico rispetto alla partita di andata. Facciamo pochi gol e calciamo poco in porta. Serve maggior determinazione nella scelta dell’ultimo passaggio. Nel finale mi sono arrabbiato perché i ragazzi in campo hanno letteralmente inventato uno schema e per poco non prendiamo gol in contropiede. L’avvio di gara penso sia stato favorevole al Lecce, ma nel finale di primo tempo ci siamo sistemati meglio ed abbiamo palleggiato abbastanza bene. Dopo il gol subito abbiamo visto alcuni fantasmi del passato, ma anche il Lecce cambiando qualcosa si è sistemato nel secondo tempo. Squadre che non sbagliano non esistono. L’autorete di Gallo è pura sfortuna, ad esempio. Di solito vince chi sbaglia meno. Sono convinto che però alla fine i valori verranno fuori, e saranno quelli a decidere. Il Lecce ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per salvarsi, ma è ciò che credo abbia fatto anche il Venezia. Il Lecce però ha un giocatore determinante, che è Krstovic”.

