Lecce, Giampaolo: “Disputata una grande partita, non meritavamo la contestazione”

Al termine del match pareggiato 1-1 al Via del Mare, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così l’esito dello scontro diretto in sala stampa: “Abbiamo giocato una grande partita, sotto ogni punto di vista. Abbiamo avuto la forza di rimetterci apposto in un momento non facile. Abbiamo concesso qualcosa di troppo al Venezia ad inizio ripresa, ma poi siamo stati bravi a rialzare la cresta. L’inerzia del match è stata giusta, al netto della pesantezza della partita. La strada si è dimostrata in salita, in questi casi rialzare la testa non è nè semplice nè scontato. Grande spirito e grande dismostrazione di carattere. Il punto chiaramente non ci soddisfa, ma non era scontato vincere oggi. Il mio giudizio è positivo, alla fine ciò che ti salva è lo spirito di squadra, guai a fare un passo indietro. Avremmo potuto vincere, sì, ma non potevamo permetterci una sconfitta. N’Dri? È entrato bene, così come sono entrati bene anche Pierret e Berisha. La contestazione dei tifosi non la meritiamo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con impegno e generosità. Abbiamo rischiato di rimontarla, e lo avremmo meritato. Se la curva ti fischia avrà le sue ragioni, ma non le condivido. Abbiamo bisogno del loro sostegno fino alla fine. Altrimento non ci salviamo. Giocare a Lecce non è facile per gli avversari, questa deve essere la nostra forza”.

