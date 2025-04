Savelletri, fuori strada in moto: muore 39enne sampietrano

Un 39enne di San Pietro Vernotico ha perso la vita nel pomeriggio di domenica in un incidente avvenuto alle 14.30 sulla provinciale 90 tra Savelletri e Capitolo, all’altezza degli scavi di Egnazia: l’uomo era in sella alla sua moto che per cause in corso d’accertamento è finito fuori strada. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Fasano.

