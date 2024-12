Basket B2/M: CJ Taranto non molla, ma Avellino è implacabile

Il CJ Basket Taranto ha dato tutto, gettando il cuore oltre l’ostacolo, ma non è bastato contro una Scandone Avellino che ha dimostrato tutta la sua forza imponendosi 56-74 nell’anticipo della quindicesima giornata del girone G di Serie B Interregionale, quarta di ritorno.

I rossoblù, in perenne emergenza e senza Bitetti, hanno lottato con tenacia, mettendo spesso in difficoltà la capolista irpina. Tuttavia, la precisione al tiro da tre punti di Avellino – con ben 14 triple a segno – ha indirizzato la partita già nei primi due quarti, chiusi sul +21 per gli ospiti.

Nonostante il pesante svantaggio, Taranto ha mostrato carattere e orgoglio, con ottime prestazioni di Facciolà, Giovara e capitan Salerno, tutti in doppia cifra. Importante anche l’apporto di Amorelli, Invidia e dei giovani Gigante e Montanaro, protagonisti di una reazione che ha mantenuto alta la dignità della squadra.

La partita

Il match si apre con un botta e risposta tra Paglia e Amorelli, ma Avellino inizia subito a martellare dalla distanza con Paglia e Trapani, volando sul 4-13. Taranto risponde con una tripla di Giovara e un paio di giocate ispirate di Salerno, che con due canestri sulla sirena riaccende il PalaMazzola per il 15-23 del primo quarto.

Nel secondo quarto, però, la Scandone continua a colpire dalla lunga distanza, con Iannicelli, Zanini e Pichi protagonisti. Taranto prova a rispondere con Giovara e Facciolà, ma Avellino chiude il primo tempo sul 26-47 grazie a una serie di triple micidiali.

Dopo l’intervallo, il CJ prova a reagire. Salerno, Facciolà e Invidia spingono i rossoblù, che riescono a mantenere il ritmo degli avversari nel terzo quarto, chiudendo il parziale sul 15-15 (41-60). Tuttavia, nell’ultimo periodo, Avellino consolida il vantaggio con un’altra raffica di triple, sigillando il successo con il solito Paglia, mattatore della serata.

Il finale

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto ma con la testa alta, mostrando cuore e determinazione anche contro una corazzata come Avellino. Ora i rossoblù si preparano all’ultima sfida del 2024: il derby in trasferta contro la Dinamo Brindisi, sabato 21 dicembre, prima della sosta natalizia.

CJ TARANTO – SCANDONE AVELLINO 56-74

Parziali: 15-23, 26-47, 41-60

CJ Basket Taranto: Petraroli, Giovara 13, Gigante 5, Facciolà 15, Casalino, Sarli ne, Montanaro 2, Salerno 10, Invida 5, Amorelli 6, Mirabile.

Felice Scandone Avellino: D’Offizi, Cantone 4, Zanini 6, Iannicelli 6, Trapani 5, Soliani 5, Stefanini 4, Pichi 14, Paglia 18, Iacorossi 5. All. Sanfilippo.

Arbitri: Caputo Antonio di Lamezia Terme (CZ) e Greco Gianmarco di Settingiano (CZ).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author