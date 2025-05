Palo del Colle – Presentati i progetti per l’inclusione sociale e il lavoro

Progetti per minori vulnerabili, iniziative di integrazione lavorativa per persone con disabilità e opportunità formative e lavorative per disoccupati. Sono questi gli elementi distintivi dei progetti in fase di avvio a Palo del Colle. Valeria Castagna ha intervistato:

Tommaso Amendola, sindaco di Palo del Colle;

Giannicola Cuscito sindaco di Palo de Colle;

Nicola delle Grazie presidente APS;

Tony di Modugno;

Annalisa Giaquinto, psicologa giocostudiolando_party.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author