Trani, Polizia Stradale: un murales in ricordo di Tommaso Capossele

Si è svolta presso la sottosezione di Trani della Polizia Stradale la cerimonia di consegna del murales dedicato a Tommaso Capossele, Agente Scelto della Polizia di Stato, medaglia d’oro al Valor Civile, ucciso in servizio nell’agro di Andria il 10 Luglio del 2000 a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A14. Difficile ricordare quei momenti per la sua famiglia e i colleghi presenti al momento dell’incidente; qualcuno di loro infatti dopo quanto accaduto non è riuscito più a tornare in servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author