Andria, Festival della Legalità: al via la quinta edizione

Tutto pronto ad Andria per la quinta edizione del Festival della Legalità, promosso dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione attiva di scuole, associazioni ed enti del territorio. L’iniziativa mira a diffondere la cultura della legalità, della partecipazione e del confronto su temi cruciali per la comunità. Il Festival, diventato ormai un punto fermo dell’impegno civico locale, ha ricevuto il prestigioso Premio “Giorgio Ambrosoli” di Milano, riconoscimento conferito a chi difende lo stato di diritto con integrità e responsabilità, anche in contesti difficili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author