Basket C1/M, NM Corato: comincia l’avventura di Ambrico in panchina

Domenica 15 dicembre, alle ore 18:00, il PalaLosito di Corato sarà teatro del match tra la Nuova Matteotti Corato del neo-tecnico Gianpaolo Ambrico e la Pallacanestro Clean Up Molfetta, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Interregionale.

La formazione ospite, guidata da coach Giovanni Gesmundo, occupa attualmente la quinta posizione in classifica con 10 punti (5 vittorie e 4 sconfitte). Molfetta si distingue per l’ottimo rendimento esterno, con tre successi in quattro trasferte. Tra i protagonisti biancorossi spiccano il centro Francesco Infante, classe 1992, che viaggia a una media di 21.0 punti a partita, il play francese Julien Delmas (19.4 punti di media) e il giovane talento Davide Mezzina, ala classe 2003, autore di 9.2 punti per gara.

Nonostante il buon avvio di stagione, Molfetta arriva da una sconfitta casalinga per 86-97 contro Castellaneta. Inoltre, l’ultimo confronto al PalaLosito, datato 29 ottobre, vide Molfetta imporsi di misura con il punteggio di 74-75.

La partita sarà arbitrata dai signori Spano di Sannicandro di Bari e Conte di San Pietro Vernotico. Riuscirà la Nuova Matteotti Corato a invertire la tendenza davanti al proprio pubblico? Lo scopriremo domenica.

