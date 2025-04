Fratelli d’Italia lancia lo sfratto ad Emiliano

I decreti sicurezza, la tutela dei più fragili, la difesa di chi si vede occupata la propria casa, e ancora il braccio di ferro con la magistratura- “che ha l’obbligo costituzionale di applicare la legge”, alza il tono della voce Giovanni Donzelli scatenando l’applauso di una sala gremita. I cavalli di battaglia di Fratelli d’Italia si sciorinano uno per uno durante l’assemblea dei coordinatori che si svolge all’hotel Tiziano di Lecce, in vista dei congressi. Ma l’appuntamento più importante qui in Puglia è quello con le elezioni regionali. Marcello Gemmato parla di “sfratto ad Emiliano” ma la partita difficile del candidato presidente del centro destra si deve ancora chiudere. E il partito per ora punta la sua comunicazione sull’appeal del leader, la presidente del consiglio Giorgia Meloni

