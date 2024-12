Basket C1/M, Clean Up Molfetta: a Corato per il quarto successo esterno

A quindici giorni dall’impresa di Foggia, la Clean Up Molfetta torna in viaggio, questa volta direzione Corato, per l’undicesima giornata del campionato di Serie C interregionale. Domenica pomeriggio, al PalaLosito, i biancorossi affronteranno la Nuova Matteotti Corato con l’obiettivo di conquistare il quarto successo consecutivo in trasferta e cancellare la delusione della sconfitta casalinga contro la capolista Castellaneta.

«Dopo l’espulsione di Staselis, loro sono stati bravi a mantenere il proprio gioco», ha spiegato Anselmo Sasso, playmaker biancorosso, commentando la partita persa contro Castellaneta. «Noi, con rotazioni limitate e un po’ di stanchezza, non siamo riusciti a dare la svolta decisiva». Ora la squadra del presidente Solimini, quinta in classifica con 10 punti, punta a riprendere slancio a tre turni dal giro di boa.

La Nuova Matteotti Corato, penultima in classifica con una sola vittoria, si presenta con una novità in panchina: sarà infatti l’esordio del nuovo allenatore Giovanni Ambrico, subentrato a coach Gargano. Ambrico, reduce dalle esperienze con Altamura e Porto San Giorgio, potrà contare su un roster competitivo, tra cui spiccano Obiekwe (17.7 punti di media), Cicivé (12.1), Gaye (11) e Spina (10).

«Il cambio di guida tecnica potrebbe dare una spinta in più agli avversari», ha sottolineato Sasso. Ma la squadra di coach Gesmundo è determinata a ritrovare la vittoria per continuare la scalata in classifica e chiudere il 2024 con un poker di successi esterni. «Dovremo essere pronti e motivati, dando il massimo per tornare a casa con i due punti», ha concluso il playmaker.

Appuntamento fissato per domenica 15 dicembre alle ore 18.00 al PalaLosito di Corato.

