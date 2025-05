Un chilo di cocaina e 10mila euro in casa: tre arresti ad Alliste

Operazione antidroga in Salento della Guardia di Finanza

Tre persone sono state arrestate e circa un chilo di cocaina è stato sequestrato nel corso di un’operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza di Alliste (Lecce), con il supporto delle unità cinofile Roma e Goran del Gruppo di Lecce. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso di smantellare un’attività di spaccio ben organizzata e dotata di sofisticati sistemi di occultamento.

La droga, parte della quale ancora confezionata in panetti e il resto già suddiviso in dosi pronte per la vendita, era stata nascosta all’interno di apposite intercapedini ricavate nel pavimento, nei cassonetti delle tapparelle e nelle tubazioni di un’abitazione. Nel corso della perquisizione i militari hanno inoltre sequestrato tutta la strumentazione necessaria alla preparazione dello stupefacente e alla sua successiva immissione sul mercato.

A rendere ancora più evidente la struttura organizzata dell’attività illecita è stata la scoperta di un drone e di un sistema di videosorveglianza utilizzato per monitorare l’area e prevenire eventuali controlli. Trovati anche circa 10mila euro in contanti, tra cui una busta contenente oltre 10 chili di monete, oltre a un orologio Rolex e a un diamante, anch’essi sequestrati.

Le indagini proseguono per delineare eventuali collegamenti con altre piazze di spaccio e risalire alla rete di approvvigionamento dello stupefacente.

