Andria: Riccardo Di Palma compie 100 anni, festa grande con la sindaca Bruno

ANDRIA – Ha compiuto 100 anni Riccardo Di Palma, classe 1925, andriese doc e simbolo di una vita vissuta con semplicità e dedizione alla terra. Storico agricoltore, Di Palma ha celebrato il suo secolo di vita circondato dall’amore della sua grande famiglia: quattro figli, nove nipoti e sette pronipoti.

La festa ha visto anche la partecipazione della sindaca Giovanna Bruno, accolta con entusiasmo dal festeggiato. «Riccardo ha perso da poco la sua dolce metà, con cui ha condiviso 70 anni di vita – ha ricordato la sindaca –, ma conserva una straordinaria energia, serenità e gioia di vivere. Mi ha detto con orgoglio che in 100 anni non aveva mai incontrato un sindaco di persona, ed è stato felice di condividere con me questo traguardo».

Un compleanno speciale che unisce passato, presente e futuro, con la forza di una vita fatta di valori, lavoro e amore per la famiglia. Tanti auguri, Riccardo!

