Externa, 18 anni per l’outdoor

Divanetti, tavoli, stoviglie coloratissime, eleganti mini credenze, naturalmente cucine e forni da esterno, e poi piante, fiori, alberi, e per non farsi mancare nulla, ma proprio nulla, per il totale relax, vasche idromassaggio che sembrano più che altro delle piscine in miniatura e attrezzatissime. Externa, la fiera dell’outdoor di Lecce, compie 18 anni. Il taglio del nastro ieri, con un entusiasmo forte dei numeri dello scorso anno: 130 espositori, 300 marchi, oltre 25mila visitatori. Uno tra gli eventi nazionali più attesi, vetrina per presentare le nuove tendenze di un mercato sempre in crescita

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author