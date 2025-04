Cipollini in Puglia: quattro giorni tra sport, scuola e futuro green

La Puglia accoglie un ospite d’eccezione: Mario Cipollini, campione iridato e leggenda del ciclismo, sarà protagonista dal 9 al 12 aprile di una intensa quattro giorni tra eventi sportivi, incontri istituzionali e momenti di riflessione su turismo, ambiente e mobilità sostenibile.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana, in sinergia con le amministrazioni comunali coinvolte e i Comitati Tappa di Ceglie Messapica e Lecce.

Il programma

Si parte mercoledì 9 aprile a Gallipoli con il convegno «Il boom del turismo sportivo tra passione e grandi eventi» presso l’Ecoresort Le Sirene, promosso da Regione Puglia, USSI, Aeroporti di Puglia e Asset.

Giovedì 10, alle 9.30, pedalata green tra Giovinazzo e Molfetta, seguita nel pomeriggio da un dibattito con la Polisportiva Amici di Marco nella sede Autotrend di Bitonto.

Venerdì 11 mattinata tra gli studenti e, alle 10, la “Pedalata con il Re Leone” tra Ostuni, Ceglie Messapica e Francavilla Fontana. Alle 18, appuntamento nella sala consiliare di Martina Franca con la tavola rotonda «Aspettando il Giro d’Italia».

Sabato 12 aprile sarà la volta di Lecce, con incontri con istituzioni e studenti del liceo “Palmieri”, per poi concludere con una conferenza al Check-Up Centre Health Care and Therapy.

Le parole del CR Puglia

Entusiasta il presidente Tommaso Depalma: “Cipollini non è solo un grande ex atleta, ma un simbolo del ciclismo italiano. La sua presenza in Puglia è un omaggio anche alla memoria dell’amico fraterno Franco Ballerini. Saranno giornate all’insegna della passione, dell’ambiente e della valorizzazione dei nostri territori attraverso la bicicletta”.

Una vera e propria missione “green” per uno dei ciclisti più vincenti della storia del Giro d’Italia, che con i suoi 43 successi di tappa ha lasciato un segno indelebile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author