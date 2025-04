Externa 2025, “Orgoglio per il territorio”

Un settore in crescita con un indotto che genera economia a diversi livelli. Il mondo dell’outdoor significa relax ma anche turismo. E il Salento con le sue bellezze paesaggistiche e un clima assolutamente favorevole per quasi tutto l’anno diventa centrale per l’imprenditoria che si occupa di allestimento degli spazi esteni. Per questo la fiera Externa richiama la presenza di molti rappresentanti istituzionali e politici del territorio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author