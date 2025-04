🔴 Diretta, Catanzaro-Bari 3-2: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

37′ – Gol del Catanzaro! Quagliata firma il 3-2 al Ceravolo! Tutto nasce da una bellissima giocata di Ilie che apre per il numero 3 che in piena area stampa alle spalle di Radunovic.

34′ – Sostituzione Matera: esce Lasagna, entra Favilli.

32′ – Gol del Bari! Che gol di Favasuli! Il Bari la pareggia al Ceravolo. Ottimo spunto del numero 27 che in piena area riceve palla e piazza un bellissimo diagonale che si stampa alle spalle di Piagliacelli: è 2-2 al Ceravolo.

31′ – Catanzaro ad un passo dal tris! Grandissima conclusione dal limite dell’area di Iemmello: ottima anche la deviazione di Radunovic in corner.

27′ – Sostituzione Catanzaro: esce Petriccione, entra Coulibaly.

24′ – Proteste per i biancorossi: nell’occasione ammonito anche Radunovic.

23′ – Gol del Catanzaro! Arriva il vantaggio dei padroni di casa! Tutto nasce da un calcio di punizione di Petriccione con Bonini che in tuffo trova l’incornata perfetta che batte Radunovic.

20′ – Sostituzione Catanzaro: esce Pittarello, entra Biasci.

18′ – Botta di Maggiore da fuori: blocca senza particolari problemi Pigliacelli.

16′ – Ci prova Bonini: ottimo intervento di Radunovic che si rifugia in corner.

12′ – Sostituzione Bari: esce Pereiro, entra Falletti.

11′ – Lasagna! Ottimo pallone per il numero 15 che ci prova: palla deviata da un difensore in area.

6′ – Iemmello! Punizione dalla distanza del numero 9: Radunovic ci mette la mano e manda in corner.

3′ – Pittarello! Ci prova con una bella azione personale, entra in area e calcia in porta: palla di pochissimo alta.

0′ – Riprende il match al Ceravolo! Due sostituzioni nell’intervallo per il Catanzaro: escono Cassandro e Pagano, entrano Situm e Ilie.

Cronaca primo tempo

48′ – Finisce qui il primo tempo: è 1-1 tra Catanzaro e Bari.

48′ – Maggiore! E’ lui a provare l’incornata dagli sviluppi del corner: c’è anche un tocco di Bonini ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa.

47′ – Pereiro! Grande occasione per il Bari! Innescato da Favasuli, l’attaccante si invola in area e ci prova: Brighenti sfiora l’autorete e manda in corner.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

44′ – Bari beffato proprio quando sembrava avere in pugno il match. Iemmello, capo-cannoniere della Serie B dimostra che può essere letale da qualsiasi posizione.

43′ – Iemmello! Che gran gol! Il Catanzaro trova il pareggio! Fa tutto il numero 9 da distanza quasi impossibile: trova una traiettoria perfetta che beffa Radunovic e si insacca in rete. Catanzaro-Bari 1-1.

42′ – Primo tempo che si avvia verso il tramonto: Bari che tiene il vantaggio.

40′ – Ma riparte subito in contropiede il Bari: gran pallone per Lasagna che si invola in porta ma viene fermato sul piĂą bello. Tutto ok per l’arbitro tra le proteste della panchina biancorossa che lamentava un rigore.

39′ – Chance per il Catanzaro: corner di Pompetti per l’incornata di Scognamillo che si trasforma in cross per qualche compagno che non riesce a raccogliere.

35′ – Dieci minuti al termine del primo tempo: risultato sbloccato dalla rete realizzata al 26′ da Lasagna.

33′ – Iemmello e Pittarello ben imbrigliati dalla difesa biancorossa: Catanzaro che prova a fare la partita in questa fase ma senza trovare gli spunti giusti.

30′ – Catanzaro che ha provato una timida reazione in questa fase: Bari che si difende con ordine.

28′ – Rete confermata! Il gol di Lasagna è buono.

27′ – Controllo del Var in corso: valutazioni per la posizione di Lasagna.

26′ – Gol del Bari! Lasagna sblocca il match del Ceravolo! Ecco lo spunto giusto dei biancorossi: fa tutto Maita con una bella ripartenza. Apertura per Lasagna che in piena area è freddo a battere Pigliacelli: Catanzaro-Bari 0-1.

24′ – Cross insidioso di Quagliata: Obaretin si rifugia in corner.

20′ – Pochissime emozioni finora allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Bari.

14′ – Pucino salva i suoi! Pittarello fa tutto da solo e si invola in area: perentorio intervento del difensore che chiuse l’attaccante e permette a Radunovic di raccogliere la sfera.

12′ – Cross insidioso di Bonin al centro: palla che taglia l’area ma non crea particolari problemi alla difesa ospite.

10′ – Ci prova il Bari ma senza grande incisivitĂ . Benali non se la sente di tirare. Poi cross verso Lasagna: palla troppo lunga per il centravanti.

9′ – Primo corner del match per il Bari.

8′ – Cross di Cassandro al centro: deviazione di Obaretin che mette in corner senza non qualche brivido.

6′ – Lasagna! Primo squillo del Bari: cross di Pereiro per il numero 15 che incorna di poco a lato.

4′ – Primo spunto del Catanzaro: palla al centro per Pittarello che serve Cassandro che ci prova. Il Bari si rifugia in corner.

2′ – Nulla di grave per Maita: torna subito in campo dopo aver subito una pallonata allo stomaco.

1′ – Problema per Maita che finisce a terra: subito in campo i sanitari biancorossi.

0′ – Partiti! E’ cominciata Catanzaro-Bari allo stadio Ceravolo.

Il tabellino live

Catanzaro-Bari 3-2

Marcatori:Â al 26′ pt Lasagna (B), al 43′ Iemmello (C), al 23′ st Bonini (C), al 32′ st Favasuli (B), al 37′ st Quagliata (C).

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro (dal 1′ st Situm), Pompetti, Petriccione (dal 27′ st Coulibaly), Pagano (dal 1′ st Ilie), Quagliata, Iemmello, Pittarello (dal 20′ st Biasci). A disposizione: Gelmi, Borrelli, Compagnon, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Paura. Allenatore: Caserta.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro (dal 12′ st Falletti), Lasagna (dal 34′ st Favilli). A disposizione: Pissardo, Mantovani, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Simic, Saco. Allenatore: Longo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Niedda di Ozieri e Pressato di Latina.

Quarto Ufficiale: Luongo di Frattamaggiore.

Var e A-Var: Dionisi de L’Aquila e Di Martino di Teramo.

Note:Â Giornata nuvolosa su Catanzaro. Terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti: Radunovic (B). Angoli: 9-2. Recupero: 3′ pt. Spettatori: 12.000 circa con 747 ospiti.

Le formazioni ufficiali

Per il Bari, Longo opta per il 3-5-2 con Pereiro a supportare Lasagna nel tandem offensivo. In difesa ci saranno Pucino, Vicari e Obaretin. In mezzo al campo Benali con Maita e Maggiore, mentre Favasuli e Dorval saranno i due esterni alti.

Il Catanzaro, risponde con il 3-5-2 con due novità rispetto alla vigilia: c’è Cassando sulla corsia destra di centrocampo e Pittarello a supportare Iemmello nel tandem d’attacco.

Così in campo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata, Iemmello, Pittarello. Allenatore: Caserta.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna. Allenatore: Longo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Ceravolo di Catanzaro e benvenuti alla diretta testuale di Catanzaro-Bari, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

