BARI – Il Sud d’Italia come l’hub energetico di tutta l’Europa attraverso investimenti con i fondi del Pnrr. E poi ancora per la Puglia lavoro, infrastrutture, opportunità e scuola il tutto tramite una politica che non prometta posti di lavoro solo sotto elezioni. Arriva dal palco di piazza San Ferdinando, sotto la sede del partito regionale, la stoccata a Michele Emiliano e alla classe dirigente pugliese da parte della leader di fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a Bari per la volata finale verso il 25 settembre attorniata dai vertici pugliesi del partito: da Raffaele Fitto a Antonio Gabellone, da Ignazio Zullo a Francesco Ventola passando per Marcello Gemmato e un Pippi Mellone, da sempre anche amico del governatore.