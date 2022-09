Matteo Piccardo, esterno destro classe 2000, è un calciatore del Taranto. L’ufficialità, però, non è arrivata dal club rossoblu, che dovrebbe annunciarlo lunedì dopo il derby con la Fidelis Andria, ma da Rijat Shala, agente dello stesso Piccardo, già calciatore del Taranto nella stagione 2008/2009. Shala ha scelto Instagram per annunciare la firma, accompagnando il post con una frase: “Felice di annunciare Matteo Piccardo in una grande piazza come il Taranto calcio! In bocca al lupo Kawasaki!“.