Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo, Tizzano: “Commissario Ferrarese è stato di parola”

TARANTO – Sarà necessaria una corsa contro il tempo per giungere pronti all’appuntamento del 21 agosto 2026, data in cui saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Dopo la sottoscrizione dell’accordo a Patrasso il 24 agosto del 2019 c’è stata una lunga fase di stallo in cui la macchina organizzativa ha incontrato difficoltà a decollare, accumulando un considerevole ritardo. A giugno del 2023 poi la svolta con il commissariamento e da allora non c’è stato mai un attimo di pausa, partendo praticamente da zero. Al netto della pausa Covid, la macchina organizzativa avrebbe dovuto mettersi in moto e correre almeno due anni prima. “Ferrarese ha mantenuto la parola data ed ha centrato gli obiettivi per il 2024”

Questa la dichiarazione del presidente del comitato internazionale Davide Tizzano al termine dell’incontro tenutosi a Taranto per fare il punto sullo stato dell’arte delle opere e per l’organizzazione dei Giochi.

“Fino ad un anno fa – ha dichiarato il presidente Tizzano – eravamo molto preoccupati per i gravi ritardi accumulati nei quattro anni precedenti, tanto che stavamo decidendo di portare i Giochi altrove, ma oggi abbiamo apprezzato quel grande cambio di passo richiesto e che ci fa ben sperare”. “C’è ancora tanto da fare – ha concluso Davide Tizzano- “ma oggi sono ottimista e convinto che i Giochi si faranno”.

Il Commissario straordinario Massimo Ferrarese ha espresso la sua soddisfazione per gli obiettivi centrati dalla sua struttura nel 2024 e per il riconoscimento ottenuto oggi dal comitato internazionale. “ Esattamente un anno fa – ha detto Ferrarese – nella riunione a Tirana, lessi negli occhi di tutti i componenti del comitato internazionale solo perplessità sulla fattibilità di far partire soprattutto le grandi opere entro il 2024 ma oggi – ha continuato il Commissario – alla luce dei tanti lavori appaltati e tra cui i più importanti già partiti, ho visto gli stessi componenti del comitato molto più sollevati e ottimisti per il futuro”. “Continueremo con la stessa determinazione- ha concluso il Commissario Ferrarese – per realizzare la più importante manifestazione sportiva nella storia del mezzogiorno d’Italia”.

