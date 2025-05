Litorale di Ostuni, il M5S apre il dibattito su legalità e paesaggio

Il Movimento Cinque Stelle di Ostuni ha annunciato un incontro riservato agli iscritti per discutere le recenti novità riguardanti la gestione delle aree demaniali costiere. L’iniziativa, che si svolgerà online mercoledì 14 maggio alle 19:30, punta ad aggiornare gli attivisti locali e raccogliere riflessioni sul tema, anche alla luce della nota diramata dall’Amministrazione comunale in merito alla natura degli interventi previsti lungo la fascia costiera.

Pur non avendo rappresentanti in Giunta e non partecipando alle scelte dell’organo esecutivo, il M5S ricorda il proprio ruolo di forza di maggioranza in Consiglio comunale, ribadendo l’impegno a contribuire al dibattito pubblico. “Siamo convinti che ogni decisione debba tenere insieme la tutela del paesaggio, l’accessibilità pubblica e il rispetto della legalità, evitando letture parziali o scorciatoie”, si legge nella comunicazione diffusa dal gruppo consiliare.

Il M5S locale ha già presentato osservazioni formali su due strumenti chiave in fase di aggiornamento o approvazione: l’adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Pptr) e il nuovo Piano Comunale delle Coste. In linea con il percorso intrapreso in sede istituzionale, il movimento ritiene fondamentale approfondire il tema anche in un confronto interno, per rispondere ai quesiti degli iscritti e condividere una posizione coesa e informata.

Il nostro contributo continuerà a essere improntato a trasparenza, rispetto delle istituzioni e spirito costruttivo – ha dichiarato il gruppo M5S di Ostuni, che invita tutti gli iscritti a partecipare all’incontro online tramite il link inviato via e-mail.

