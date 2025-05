Giancarlo Cito, Lazzaro: “Politica diretta e amore per la città”

“È con profondo dolore che ho appreso della dipartita dell’on. Giancarlo Cito, figura chiave nella storia di Taranto tra gli anni ’90 e 2000. La sua presenza ha lasciato un segno importante nel panorama politico e civile della nostra città”.

Con queste parole Luca Lazzaro, candidato sindaco del Centrodestra per Taranto, ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’ex primo cittadino ed ex deputato della Repubblica.

“Cito, sindaco e parlamentare, ha dimostrato un amore straordinario per Taranto – ha proseguito Lazzaro -. Fondatore della Lega d’Azione Meridionale e dell’emittente televisiva AT6, ha incarnato un modello di politica diretta e vicina ai cittadini, dando voce alle loro preoccupazioni e speranze. Il suo amore per Taranto era palpabile in ogni sua azione”.

Infine, il candidato ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia dell’ex sindaco: “Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato e stimato”.

