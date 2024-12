Taranto, Città Vecchia: altro blackout in pieno giorno

Nuovo avviso di interruzione di energia elettrica in Città Vecchia: l’ENEL ha comunicato che martedì 17 dicembre, dalle 8:00 alle 16:00, sarà effettuato un blackout per lavori di manutenzione. Otto ore senza corrente in pieno giorno, una situazione che rischia di paralizzare completamente le attività di ristorazione, i bar e gli altri esercizi commerciali.

Nonostante le rassicurazioni ricevute da Confesercenti Taranto nei giorni scorsi, gli operatori della zona tornano a sollevare il problema. “Come può un panificatore, un pasticcere o un ristoratore lavorare senza energia elettrica durante l’orario di punta?”, si chiedono i commercianti, esasperati dall’ennesimo disagio che penalizza non solo loro, ma anche i turisti che visitano la Città Vecchia, alla ricerca di quell’accoglienza tanto pubblicizzata.

Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, denuncia: “Ancora una volta, l’ENEL privilegia i propri interessi senza curarsi dei danni arrecati alle imprese locali. Perché non effettuare questi lavori in orari notturni o garantire generatori alternativi?”.

Confesercenti ha chiesto un intervento immediato al sindaco, auspicando un’ordinanza che regoli queste situazioni ricorrenti. “La Città Vecchia deve rinascere, certo, ma non possiamo permetterci di farla morire così. Gli esercizi commerciali sono già in difficoltà e non possiamo continuare a penalizzarli”.

Una richiesta di buon senso per preservare il cuore pulsante della città e tutelare i lavoratori e i visitatori che credono ancora nella rinascita di questa storica area urbana.

