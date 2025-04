Matera: arrestato un 33enne per spaccio, sequestrati 35 grammi di eroina

La squadra mobile della Polizia di Stato di Matera, guidata dal dottor Gianni Albano, ha arrestato un 33enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, a Matera, nei pressi di un centro commerciale, gli investigatori della Squadra Mobile attenzionavano un’autovettura con a bordo due soggetti. Al momento del controllo, il giovane seduto lato passeggero mostrava segni di insofferenza.

Detto atteggiamento determinava i poliziotti ad approfondire la perquisizione, con esito positivo.

Infatti, all’interno della biancheria intima, veniva rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 30 grammi di eroina.

La perquisizione domiciliare permetteva di porre in sequestro altri 5 grammi di eroina, due bilancini elettronici di precisione, materiale di confezionamento e taglio, nonché 3 boccette piene di metadone.

L’uomo, per tali ragioni, all’esito delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

