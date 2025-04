Torre Santa Susanna, un convegno su agricoltura di precisione sostenibilità

Il GAL “Terre del Primitivo” e l’amministrazione comunale di Torre Santa Susanna organizzano per lunedì 14 aprile alle ore 17, presso il Museo dell’Olio un convegno dal titolo “Innovazioni in campo: agricoltura di precisione e sostenibilità”.

Parteciperanno l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e il presidente del GAL Terre del Primitivo Dario Daggiano. Il programma del convegno prevede l’intervento sulla meccanizzazione di precisione a cura di Simone Pascuzzi, professore di meccanica e meccanizzazione agricola presso l’Università di Barie, di Nicola Mancino, responsabile dell’Intervento SRA24 del CSR Puglia 23/27 informerà, invece, sulle opportunità dei finanziamenti regionali nel campo dell’agricoltura di precisione.

Prenderà parte il responsabile di raccordo LEADER della Regione Puglia, Cosimo Sallustio. “Ci saranno – informano il sindaco Michele Saccomanno e l’assessore Nicola Tieni – diverse testimonianze aziendali e un’esposizione di macchine agricole innovative. Importante lo spazio dedicato alla restituzione dei risultati sulla sperimentazione in viticoltura dell’agricoltura di precisione a cura di Michele Schifone, titolare dell’azienda Cicella in cui il GAL ha realizzato uno dei tre campi dimostrativi”. Il convegno, moderato dal direttore del GAL Rita Mazzolani, è rivolto non solo agli imprenditori agricoli ma alla comunità tutta.

