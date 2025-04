Scommesse illegali: Fagioli e Tonali accusati anche di promozione

L’inchiesta sul giro di scommesse illegali partita da Torino e trasferita per competenza alla Procura di Milano ha portato al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro da parte della Guardia di Finanza e a cinque richieste di arresti domiciliari per gli organizzatori del sistema.

Oltre a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, già squalificati in ambito sportivo, risultano indagati altri venti sportivi, tra cui diversi calciatori di Serie A, come Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Weston McKennie, Mattia Perin, Samuele Ricci, Raoul Bellanova, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Firpo e il tennista Matteo Gigante. I loro nomi figurano tra quelli dei “meri scommettitori”, ovvero utenti delle piattaforme illegali.

Secondo l’ipotesi investigativa, Fagioli e Tonali avrebbero svolto anche un ruolo attivo di promozione, pubblicizzando le piattaforme illegali e raccogliendo contanti da altri scommettitori. In atti compaiono anche i prestiti ricevuti da Fagioli per far fronte ai debiti di gioco, tra cui 40mila euro dal compagno di squadra Gatti e bonifici inviati alla gioielleria milanese Elysium, ritenuta centrale per il riciclaggio del denaro.

La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, trasmetterà gli atti alla Procura federale della FIGC per le eventuali sanzioni disciplinari in ambito sportivo. Sul piano penale, gli sportivi coinvolti potrebbero chiudere la vicenda con un’oblazione, mentre l’indagine prosegue sugli organizzatori.

