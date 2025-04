Oltre 430 truffe ad anziani nel 2024: l’allarme della Uil Pensionati

BARI – Oltre otto casi di truffe nei confronti di anziani a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i parenti. È il dato di un fenomeno che sta destando un vero e proprio allarme sociale. Il dato riguarda la realtà pugliese del 2024, che ha registrato 431 casi “diretti” di truffe e raggiri. Se applicassimo freddamente la matematica, sarebbe 1,18 al giorno. Ovviamente, si tratta di numeri relativi solo alle denunce presentate ma in molti casi si tende a non farlo. Si conclude così a Bari la Settimana Itinerante di Prevenzione e Sensibilizzazione contro le Truffe e i Raggiri agli Anziani, l’appuntamento voluto dalla Uil Pensionati Puglia con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione anziana sui rischi delle truffe e dei raggiri. La provincia più colpita è Bari, ma il numero più alto di truffatori smascherati si registra a Brindisi. Il trend poi è in costante aumento: solo nella provincia Bat, secondo un dato diffuso dai carabinieri nei giorni scorsi, siamo già a circa 200 casi nel primo trimestre del 2025.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author