Massafra: arresto per tentata estorsione

MASSAFRA: Paura nel parcheggio dell’ospedale “M. Pagliari” di Massafra, dove un 53enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo, senza alcun titolo, si era imposto come parcheggiatore abusivo nell’area gratuita riservata agli utenti della struttura sanitaria, pretendendo denaro in cambio della “protezione” delle auto in sosta.

Secondo quanto ricostruito, il 53enne avrebbe minacciato più volte i cittadini: chi si rifiutava di pagare veniva intimidito con la promessa di danni ai veicoli. Non solo. L’uomo avrebbe anche ammonito gli utenti a non rivolgersi alle forze dell’ordine, paventando pesanti ritorsioni.

A interrompere l’attività illecita è stata la prontezza di una cittadina che, nonostante le intimidazioni, ha allertato il numero di emergenza 112. In pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra è intervenuta sul posto. Anche di fronte ai militari, l’uomo avrebbe continuato ad assumere atteggiamenti minacciosi, rendendo necessario l’arresto immediato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Resta ferma la presunzione di innocenza per l’arrestato, fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author