Cancellara: rubano le offerte dei fedeli in chiesa; tre arresti

Un’amara sorpresa è toccata al parroco della Chiesa della SS Annunziata di Cancellara nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso quando si è reso conto che alcuni malviventi avevano scassinato la cassetta delle offerte lasciate dai fedeli, portandone via il contenuto.

Il sacerdote ha immediatamente segnalato l’accaduto al comandante della locale stazione Carabinieri permettendo così di attivare le indagini.

Tra le pattuglie in circuito mobilitate in zona dalla Centrale operativa della compagnia Carabinieri di Acerenza, proprio quella della Stazione Carabinieri di Cancellara è riuscita ad intercettare e bloccare un’Alfa Romeo con a bordo tre giovani fra i 25 e 31 anni, tutti della provincia di Foggia.

Gli accertamenti sul posto hanno permesso di rinvenire nella loro disponibilità denaro contante, sia in banconote di piccolo taglio che in monete, corrispondente alla refurtiva asportata dal luogo di culto, nonché due strumenti atti allo scasso.

Condotti presso gli uffici dell’Arma di Acerenza, i tre giovani, dopo le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo mentre il denaro è stato restituito al Parroco e gli attrezzi da scasso sottoposti a sequestro.

Il GIP del Tribunale di Potenza, al termine del giudizio direttissimo, ha convalidato poi gli arresti operati dai Carabinieri disponendo a carico dei tre indagati, per i quali si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare degli arresti domiciliari per uno, l’obbligo di dimora per un altro e l’immediata scarcerazione per il terzo.

