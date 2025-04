Taranto, medicina sportiva e formazione verso i Giochi del Mediterraneo

Sabato 12 aprile Taranto ospiterà il convegno “L’innovazione nella medicina dello sport – Percorsi formativi verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto”, un appuntamento di rilievo inserito nel calendario di Taranto Città Europea dello Sport 2025.

L’evento, promosso dall’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica e dal Centro di Medicina dello Sport Taranto, con il supporto organizzativo di Satagroup, si svolgerà dalle ore 8:30 presso la Sala Conferenze del Polo Ionico UNIBA in via Duomo.

Con il patrocinio di CONI, Federazione Medico Sportiva Italiana, Ordine dei Fisioterapisti, Sport e Salute e Comitato Organizzatore Taranto 2026, il convegno si articolerà in tre sessioni tematiche: innovazione nella diagnosi, nella terapia e nella performance, con interventi di specialisti come Adriana Schiedi, Zefferino, Santilio, Farella, Cordella, Blocca, Cofano e Sammarco. Previsti anche 4 crediti ECM per i partecipanti.

“Questo appuntamento rappresenta un momento chiave nel percorso di preparazione ai Giochi del Mediterraneo. È fondamentale consolidare competenze trasversali e farci trovare pronti al confronto con le realtà internazionali che arriveranno a Taranto nei prossimi mesi”, ha dichiarato Luigi Santilio, direttore del Centro di Medicina dello Sport e responsabile scientifico dell’evento.

L’evento è sostenuto dai partner Centro Oftalmico D’Ambrosio, Ki.Fra Comunicazione&Eventi e dagli sponsor Aptissen, Basel, Esaote, Laborest, MedicalCalò, ITEP e Orthoservice Ro+Ten.

