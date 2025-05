Barletta, allenatore in carcere per presunti abusi: udienza al Riesame

Barletta – Resta in attesa dell’esito del tribunale del Riesame l’ex allenatore arrestato con l’accusa di abusi sessuali su alcune atlete minorenni della sua squadra. L’uomo, detenuto nel carcere di Lucera dal 24 aprile, è anche indagato per presunte violenze su almeno quattro aspiranti fotomodelle maggiorenni e per estorsione.

