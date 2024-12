San Pietro Vernotico, cane cade nel pozzo: salvato dai vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO – Si sono calati nel pozzo e hanno salvato quel tenero scavezzacollo caduto al suo interno. In mattina, i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti a San Pietro Vernotico, in contrada Moretto, per recuperare un cane da caccia “breton”. Lo sfortunato cagnolino era infatti caduto nel pozzo di campagna. Dopo la segnalazione, il personale del 115, facendo affidamento sulle tecniche Saf (Speleo alpino fluviale), si sono calati nella sorgente e hanno tirato su il breton. Dopo il salvataggio e la messa in sicurezza del pozzo, pronta anche la foto di rito per immortalare la notizia più belle di questa domenica mattina.

