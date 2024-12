Maltempo e allagamenti nel brindisino: ancora allerta gialla in Puglia

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina su Brindisi e su alcuni comuni della provincia, causando allagamenti e disagi. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. In via Maestri del Lavoro, nei pressi dello stabilimento Leonardo Elicotteri, i soccorritori hanno tratto in salvo un automobilista e il conducente di un furgone rimasti bloccati nei rispettivi veicoli sommersi dall’acqua. Tra le zone più colpite, l’area di Acque Chiare, sul litorale brindisino, dove le forti piogge hanno allagato anche alcune cabine Enel. Disagi si sono registrati anche nella viabilità a Ostuni e Francavilla Fontana, con numerosi tratti stradali impraticabili a causa dell’intensità delle precipitazioni.

Ancora allerta gialla in Puglia

L’area di bassa pressione che sta attraversando l’Italia oggi raggiungerà i settori più meridionali richiamando correnti settentrionali che, nella giornata di domenica 15 dicembre, interesseranno parte del Sud con precipitazioni localmente persistenti. Sulla base delle previsioni il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede dal mattino di domenica 15 dicembre il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in rapida estensione alla Sicilia, soprattutto sui settori tirrenici centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per la giornata di domani allerta gialla su settori di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e sull’intero territorio della Calabria.

