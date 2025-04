M5S Puglia alla Lega: “Ora sostenga davvero il No al riarmo”

“Se la Lega vuole davvero dire No al riarmo, lo dimostri sostenendo la nostra mozione già presentata da due settimane e chieda con noi di anticiparne la discussione nel prossimo Consiglio regionale”. A dichiararlo sono i consiglieri regionali del M5S Marco Galante (capogruppo), Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari, commentando la presentazione da parte del consigliere leghista Joseph Splendido di una mozione identica a quella già depositata dal Movimento.

“Prima dell’ultimo Consiglio avevamo chiesto di discutere la nostra mozione, ma non ci fu alcuna risposta – sottolineano i pentastellati -. Ora, forse, il successo della manifestazione di sabato scorso con oltre 100.000 persone in piazza ha convinto Salvini e i suoi a cambiare linea. Ci auguriamo però che alle parole seguano i fatti e che nessuno pensi di usare un tema tanto delicato come il riarmo per scopi elettorali”.

Il M5S ribadisce la propria posizione netta contro il piano “ReArm Europe/Readiness 2030” e contro l’aumento delle spese militari: “La Regione Puglia deve schierarsi con chiarezza chiedendo che le risorse pubbliche siano investite nella sanità, nel welfare, nell’istruzione e nella transizione ecologica, e non in armamenti”, affermano i consiglieri.

Il gruppo M5S conclude: “Siamo pronti al confronto in aula, ma ora la coerenza è un dovere politico e morale. Non si può continuare a sottrarre risorse ai servizi pubblici mentre si alimentano logiche di guerra e riarmo”.

