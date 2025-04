Ex Ilva, USB: “Senza garanzie, unica via è nazionalizzazione”

Si è concluso con forte preoccupazione da parte delle sigle sindacali l’incontro tra i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e le organizzazioni sindacali, incentrato sull’ipotetica cessione degli asset alla società azera Baku Steel. Durante il confronto è stato confermato l’avvio di interlocuzioni tra le parti, ma nulla di concreto è stato ancora reso noto in merito al piano industriale del possibile acquirente, fanno sapere da USB.

L’Unione Sindacale di Base, tramite i dirigenti confederali Francesco Rizzo e Sasha Colautti, esprime allarme per le possibili ricadute occupazionali che potrebbero derivare da un’operazione portata avanti senza le necessarie garanzie per i lavoratori. “Il rischio è che si voglia concludere tutto entro giugno, ignorando gli strumenti straordinari chiesti da tempo e disperdendo quanto costruito con la gestione commissariale, che oggi ha riportato i numeri del sito tarantino in linea con quelli del 2018”, denunciano.

USB sottolinea come l’esperienza dei commissari abbia rappresentato, pur con limiti, un argine per la tenuta occupazionale e produttiva, e avverte: “Non si può cancellare tutto con un colpo di spugna. Prima di qualunque cessione, serve un accordo sindacale che garantisca tutto il perimetro occupazionale, compresi Ilva in AS e l’indotto”.

La sigla sindacale rilancia inoltre l’ipotesi di una nazionalizzazione dell’acciaieria, prendendo come esempio il caso del Regno Unito, dove il governo britannico sta valutando questa opzione per British Steel. “Un polo siderurgico pubblico, decarbonizzato e al servizio del Paese è l’unica vera alternativa alla svendita di un settore strategico. Senza impegni formali su occupazione, rilancio produttivo e transizione ecologica, la cessione non può essere accettata”, affermano Rizzo e Colautti.

Il sindacato chiede infine che qualsiasi piano industriale includa chiaramente la conferma del processo di decarbonizzazione, ritenuto “indispensabile per il futuro del settore siderurgico e della città di Taranto”.

