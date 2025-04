Brindisi, scontro moto – furgone: 19enne perde la vita

BRINDISI – Un 19enne ha perso la vita questa mattina, intorno alle 7.30, in un tragico incidente stradale sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, tra il quartiere La Rosa e Tuturano. Il giovane era alla guida di una moto Yamaha di grossa cilindrata che, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata con un furgone su cui viaggiavano alcuni braccianti agricoli. Per il centauro non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimarlo, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sul posto, 118, Polizia stradale e Polizia locale.

