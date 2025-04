Giovani lievitisti pugliesi campioni d’Italia nella finale di Bologna

È la Puglia a conquistare il titolo di Miglior Squadra Italiana al campionato nazionale “Giovani Lievitisti a Confronto”, la competizione a squadre dedicata alla Colomba Artigianale e riservata ai migliori under 33 del settore, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e da Goloasi Srl.

La finale si è svolta martedì 8 aprile presso l’International School dell’Accademia MLM a Bologna. Il team pugliese, composto da Nicola Rizzi, Domenico Petronella e Serena Nardelli, con la supervisione tecnica del Maestro Pietro Netti, ha letteralmente dominato la competizione, classificandosi al primo posto in tutte e tre le categorie di gara:

• Miglior Colomba Artigianale Tradizionale (con canditi di agrumi);

• Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato (impasto scuro);

• Miglior Colomba Artigianale Innovativa (farcita e/o bagnata).

A decretare i vincitori, una giuria d’eccellenza composta da Antonio Angora, Alessandro Bertuzzi, Gianluca Casadei, Alessio Formichetti, Giuseppe Mancini e Paolo Rufo, maestri e professionisti riconosciuti nel panorama della pasticceria italiana.

Sul podio anche la Campania, seconda classificata con il team guidato dal Maestro Aniello Di Caprio e composto da Antonio Costagliola, Nino Crispo e Alessandro Mango, e la Lombardia, medaglia di bronzo grazie a Vladan Markovic, Mirko De Spirito e Marco Serlini, sotto la guida del Maestro Patrick Zanesi.

Il concorso si è svolto non solo come gara, ma anche come importante momento di crescita e condivisione per i giovani lievitisti provenienti da tutta Italia. Tutti i prodotti presentati sono stati realizzati esclusivamente con lievito madre fresco, nel pieno rispetto della tradizione artigianale.

Un riconoscimento importante per la Puglia, che conferma l’eccellenza e la creatività delle nuove generazioni nel mondo dell’arte bianca.

