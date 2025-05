Lite con sparatoria tra georgiani a Carrassi: c’è un arresto

BARI – La lite è poi gli spari, dentro e fuori quell’appartamento al civico 29 di viale Orazio Flacco, al quartiere Carrassi di Bari. A distanza di una settimana dall’episodio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione abusiva di armi, resistenza a un pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di arma un georgiano, 37enne con precedenti di polizia.

I fatti nella notte del 19 maggio, alle 3 circa, quando i militari sono intervenuti per una lite domestica e l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. All’esito di immediate perquisizioni, eseguite anche con ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, sono state trovate sulla rampa di scale, 3 ogive deformate in quanto esplose; 3 bossoli nel vano ascensore e tre ogive deformate in quanto esplose. Nell’appartamento, invece, abitato dall’arrestato e dalla compagna di quest’ultimo un caricatore di pistola con 8 proiettili cal. 9×21 ed una scatola con 32 proiettili cal. 9×21. In ultimo, sul terrazzo della palazzina prospiciente una pistola semiautomatica cal. 9×21 completa di serbatoio vuoto, oggetto di furto in abitazione denunciato nel mese di ottobre 2024 alla Questura de La Spezia da parte di un ottantaquattrenne del posto. Una volta tratto in arresto, il 37enne avrebbe cercato di liberarsi con calci e pugni contro i militari.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Bari.

